Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aksu mevkinde 38 AR 403 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada Murat Y. (40) ve Murat T. (35) yaralanırken Ahmet G. (37) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu
Farklı ülkelerden çok sayıda insanı dolandıran çete, İstanbul'da yakalandı Hamile kadını ve 5 yaşındaki çocuğunu öldüren katil zanlısını, yüzündeki çizikler ele verdi Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Son Dakika Haberleri
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti
13:41 Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 15:53:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]