Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar mahallesi ile Şarkrışla yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 80 AS 203 plakalı otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada otomobilin içinde bulunan 50 yaşındaki Nedim Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Ş. ise yaralandı.

Yaralı İbrahim Ş. ambulans ile hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ