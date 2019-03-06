Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

25 dakika önce

Kayseri'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yüksel Doğan idaresindeki 25 EK 200 plakalı otomobil, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 27. Cadde ile 34. Cadde kavşağında, Hasan Gülveren'in kullandığı 38 ZF 177 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan araçlar, park halindeki bir otomobil ile yaya Gültekin Yakan'a çarptı.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Ufuk Yüksel ve İdris Demir ile Gültekin Yakan, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yakan, Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:51 Kaynak: AA

Yüksel Doğan, Kayseri, Güncel
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