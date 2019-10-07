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Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı

44 dakika önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde devrilen servis midibüsünün sürücüsü yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde devrilen servis midibüsünün sürücüsü yaralandı.

Yaşar Dere yönetimindeki 38 JY 641 plakalı servis midibüsü, Kayseri-Bünyan kara yolu Musaşeyh yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Bünyan Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Kayseri, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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