Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Bulvarında meydana gelen kazada 35 HT 424 plakalı otomobil ile 55 SC 780 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsünün yanında oturan yakını yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı şahsı hastaneye götürerek tedavi altına alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ