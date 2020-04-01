Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Kayseri'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kayseri'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa D. idaresindeki 07 AEN 185 plakalı hafif ticari araç, Kayseri- Erciyes Dağı yolunda devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:48 Kaynak: AA
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