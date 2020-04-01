Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa D. idaresindeki 07 AEN 185 plakalı hafif ticari araç, Kayseri- Erciyes Dağı yolunda devrildi.

Kayseri 'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı

Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti