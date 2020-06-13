Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 38 BU 989 plakalı otomobil ile 38 UZ 375 plakalı hafif ticari araç, Osman Kavuncu Bulvarı'nda çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Kazada, 13 yaşındaki Ceren Su Eren olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Muradiye (71) ve Sevda Bulut, Sibel ve Ali İhsan Eroğlu, Mehmet Uyumaz ile Ramazan Çalışkan hastanelere kaldırıldı.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Muradiye Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.