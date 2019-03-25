Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

5 dakika önce

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Talas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 06AE1886 plakalı araç ile 06 DN 8731 plakalı araçların çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada yol kenarında bekleyen R.E. ve F.E.'nin refüje çıkan aracın çarpması ile yaralandı.

Yaralılar vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:25 Kaynak: İHA

Talas, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzincan'da Trafik Kazası: 11 Kişi Yaralandı İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı 5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum Rottweiler Cinsi Köpeğin Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:30:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]