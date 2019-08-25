Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i Suriye uyruklu 2 kişi yaralandı.
Baki Akın yönetimindeki 71 FC 871 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı İstasyon Caddesi Kavşağı'nda, ismi belirlenemeyen Suriye uyruklu sürücü idaresindeki 38 MA 1601 plakalı minibüsle çarptı.
Kazada hafif yaralanan sürücü Akın'ın tedavisi ayakta yapılırken, takla atan minibüsten çevredekilerce çıkarılan Suriye uyruklu sürücü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tek yönlü kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.