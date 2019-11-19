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Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Sivas Bulvarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 38 SL 109 plakalı otomobil ile 38 NK 839 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, biri Afgan uyruklu iki kişi yaralandı.


Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
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