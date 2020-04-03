Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa C. idaresindeki 38 JZ 751 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile Melike C, 112 Acil Servis ekiplerince Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:28 Kaynak: AA
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