Kayseri'de trafik kazası: 22 yaralı
19 dakika önce
Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 22 kişi hafif yaralandı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:56 Kaynak: AA
'de işçileri taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 22 kişi hafif yaralandı.
Hakan Kalan idaresindeki 38 ZP 068 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi
7. Cadde'de Mustafa Harman
yönetimindeki 38 P 1747 plakalı midibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile içerisindeki 21 işçi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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