Son Dakika Haberleri: Kayseri'de trafik kazası: 22 yaralı
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Kayseri'de trafik kazası: 22 yaralı

19 dakika önce

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 22 kişi hafif yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 22 yaralı, System.String[]
Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 22 kişi hafif yaralandı.
Hakan Kalan idaresindeki 38 ZP 068 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde'de Mustafa Harman yönetimindeki 38 P 1747 plakalı midibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile içerisindeki 21 işçi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:56 Kaynak: AA
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