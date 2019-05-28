Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
3 saat önce
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:50 Kaynak: AA
'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Tugay Can idaresindeki 38 EU 841 plakalı hafif ticari araç Melikgazi
ilçesi Nalçık Bulvarı'nda Oktay Demirbaş yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç yola devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler Can ve Demirbaş ile yabancı plakalı otomobilde bulunan 4 yaşındaki Efecan Demirbaş, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kısa süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.
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