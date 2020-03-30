Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Çağlayan Çamlıca'nın kullandığı 10 SN 818 plakalı otomobil, Pınarbaşı ilçesi Köprübaşı mevkisinde şarampole devrildi.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralan sürücü ve Asena Çamlıca ile 2 aylık Ahmet Erdem Çamlıca sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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