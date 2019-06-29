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Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

47 dakika önce

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri- Malatya kara yolunda Nevzat Eser idaresindeki 23 HL 343 plakalı otomobil Kızılhan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Eser ile araçtaki Merhas Eser ve Heval Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Davut Özdemir de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Fikriye Eser'in ise durumunun ağır olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:31 Kaynak: AA
Malatya, Kayseri, Güncel
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