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Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

48 dakika önce

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri- Sivas yolu Güneşli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında G.T.'nin kullandığı 38 LZ 545 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü G.T. ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:03 Kaynak: İHA
Güneşli, Sivas, Kayseri, 3. Sayfa
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