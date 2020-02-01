Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
6 saat önce
Kayseri'de halk otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:18 Kaynak: AA
Kayseri'de halk otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu kentte, merkez Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kayseri Şehir Hastanesi önünde, sürücüleri öğrenilemeyen 06 FT 8248 plakalı çekici ile 38 AB 190 plakalı halk otobüsü çarpıştı.
Kazada yaralanan 4 kişi, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul Barosu, adliyelerdeki fiyat eşitsizliğine karşı avukatları boykota çağırdı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi