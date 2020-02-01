Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de halk otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Kayseri'de halk otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu kentte, merkez Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kayseri Şehir Hastanesi önünde, sürücüleri öğrenilemeyen 06 FT 8248 plakalı çekici ile 38 AB 190 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Kazada yaralanan 4 kişi, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehir Hastanesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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