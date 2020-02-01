Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de halk otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu kentte, merkez Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kayseri Şehir Hastanesi önünde, sürücüleri öğrenilemeyen 06 FT 8248 plakalı çekici ile 38 AB 190 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Kazada yaralanan 4 kişi, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.