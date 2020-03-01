Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

15 dakika önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 PU 6462 ve 38 TK 871 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 38 TK 871 plakalı araçta bulunan Murat Yıldırım (41), İsmail Aslan (30), Mikail Aslan (27) ve İsrafil Aslan'ı (29) çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan diğer araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralılardan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen İsrafil Aslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Mustafa Kemal Atatürk, Kocasinan, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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