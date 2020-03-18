Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
6 saat önce
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 PT 123 ve 38 ABK 783 plakalı otomobiller, Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 38 ABK 783 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan Ahmet D, Taşkın K, Elif K. ve Zahit K. Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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