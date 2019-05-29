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Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

21 dakika önce

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Bakırdağ mevkiinde meydana gelen kazada 38 BB 890 plakalı araç ile 29 AH 900 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan Gülümser Ç., Ahmet Ö., Ahmet Ç., Furkan A. ve Ramazan Ç., vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında büyük hasar oluşan araçlar kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:50 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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