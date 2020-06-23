Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri- Malatya kara yolu Pınarbaşı ilçesi girişinde, şoför ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı.

Kazada, Musa Durmuş (78), Bayram Yıldız (31), Ali A. (9), İsmail A. (41) ve Emine A. (82) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emine A, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopter ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.