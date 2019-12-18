Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı ile Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerindeki köprülü kavşakta meydana gelen kazada 06 LYH 56 plakalı araç ile 38 ACL 239 ve 07 DP 965 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle köprüde trafik akışı aksarken, kazada yaralanan İ.K., H.Ö.E., M.K., M.Y., L.S. ve M.S. yaralandı. Yaralılar yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yapılan incelemeden sonra araçları kaza yerinden kaldırırken, yol araç trafiğine açıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ