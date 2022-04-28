Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçecik mevkide meydana gelen kazada 38 ND 441 plakalı otomobil ile 09 ACK 785 plakalı otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ