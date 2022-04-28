Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

28.04.2022 20:40
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçecik mevkide meydana gelen kazada 38 ND 441 plakalı otomobil ile 09 ACK 785 plakalı otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

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Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı

Pınarbaşı, Bahçecik, Otomobil, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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