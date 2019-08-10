Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı
1 saat önce
Kayseri'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:40 Kaynak: İHA
'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Kayseri- Niğde
karakolu 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 JM 286 plakalı hafif ticari araç ile 38 AAE 926 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, her 2 araçta da bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ve jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı Bayramda uzun yola çıkacak tatilcilerin dikkat etmesi gerekenler TRT Çocuk'tan "Kaz Dağları" açıklaması: Günlük tartışma kanala taşınmamalı