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Kayseri'de trafik kazası: 8 yaralı

43 dakika önce

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Murat Akburalı yönetimindeki 38 JE 868 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, Ali Arın'ın idaresindeki 06 FH 3256 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Arın ile bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı.
Yaralan sürücüler ile isimleri henüz öğrenilemeyen 6 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından yeniden normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:44 Kaynak: AA
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