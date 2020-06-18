Kayseri'de trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de trafik kazası: 8 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya yolu Tomarza yol ayrımında 38 PA 852 plakalı otomobil ile 38 VE 694 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kavşağa savrulan otomobillerde bulunan N.İ, Y.İ, M.V., Ş.K, S.K, H.K.,A.K, ve T.A isimli şahıslar yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacı ile trafik akışını kontrollü sağlarken, yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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