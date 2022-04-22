Kayseri'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.C'nin (18) kullandığı 33 K 6191 plakalı kamyonet, Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda A.G. yönetimindeki 38 EG 663 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, müstakil evin duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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