Kayseri'de trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Talas İlçesi Mengücek Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Araçların kullanılmaz hale geldiği kazada, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.