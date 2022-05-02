Kayseri'de trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de trafik kazasında 9 kişi yaralandı

02.05.2022 02:21
Kayseri'de trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Talas İlçesi Mengücek Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Araçların kullanılmaz hale geldiği kazada, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Son dakika... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı Son dakika... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa

Otomobil, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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