Kayseri'de trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Talas İlçesi Mengücek Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Araçların kullanılmaz hale geldiği kazada, 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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