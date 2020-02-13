Kayseri'de trafik kazasında ölen asker ile kayınvalidesinin cenazeleri Çankırı'da defnedildi - Son Dakika

Elazığ'da görevli Uzman Çavuş Yılmaz Yandım'ın kullandığı 46 F 1077 plakalı otomobil, 2 gün önce Kayseri-Malatya kara yolunun 25'inci kilometresinde devrilmiş, kazada Yandım ile kayınvalidesi Naime Veli hayatını kaybetmiş, eşi Mehtap ve 1,5 yaşındaki kızı Asel ise yaralanmıştı.

Cenazeye Yandım'ın babası Abdullah, annesi Asiye ve kardeşlerinin yanı sıra Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hallaç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile vatandaşlar katıldı.

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