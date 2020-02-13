Kayseri'de trafik kazasında ölen asker ile kayınvalidesinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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Kayseri'de trafik kazasında ölen asker ile kayınvalidesinin cenazeleri defnedildi

6 saat önce

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Yılmaz Yandım ile kayınvalidesi Naime Veli, memleketleri Çankırı'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Yılmaz Yandım ile kayınvalidesi Naime Veli, memleketleri Çankırı'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kayseri'deki işlemlerinin ardından dün kara yoluyla Çankırı'ya getirilen cenazeler, Çankırı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Morgdan alınan Yandım'ın cenazesi merkeze bağlı Ovacık köyüne, Veli'nin cenazesi ise Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde götürüldü.

Yandım'ın cenazesi, öğle vakti köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Yandım'ın babası Abdullah, annesi Asiye ve kardeşlerinin yanı sıra Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hallaç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile vatandaşlar katıldı.

Veli'nin cenazesi ise Buğay köyünde defnedildi.

Elazığ'da görevli Uzman Çavuş Yılmaz Yandım'ın kullandığı 46 F 1077 plakalı otomobil, 2 gün önce Kayseri- Malatya kara yolunun 25'inci kilometresinde devrilmiş, kazada Yandım ile kayınvalidesi Naime Veli hayatını kaybetmiş, eşi Mehtap ve 1,5 yaşındaki kızı Asel ise yaralanmıştı.

Kayseri'de trafik kazasında ölen asker ile kayınvalidesinin cenazeleri defnedildi

Çankırı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:29 Kaynak: AA
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