Kayseri'de trafik kazasında ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Uzman Çavuş Murat Savucu (22) için Şarkışla Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde (22) öğle vakti tören düzenlendi.

Cenaze törenine, Savucu'nun ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Savucu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ABY 442 plakalı tır, Sivas-Kayseri kara yolu Sarıoğlan ilçesi yakınlarında yol kenarında park halindeki Murat Savucu'nun kullandığı 38 BH 943 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü ile otomobilde bulunan Gizem Savucu (17) ile Nazile (41) ve Hayrünnisa Caymaz (12) yaralanmıştı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Savucu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Murat Savucu'nun Bingöl Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı ve yıllık izne ayrıldığı öğrenilmişti.