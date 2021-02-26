Kayseri'de trafik kazasında vefat eden okul müdürü toprağa verildi - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Yağcıoğlu için Develi Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene, ailesi, yakınları, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe milli eğitim müdürleri ve meslektaşları ile öğrencileri katıldı.

Yağcıoğlu'nun cenazesi ilçe müftüsü Emin Patan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yağlıoğlu'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Bir dostu kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Güler yüzü, pozitif enerjisi ve samimiyetiyle herkes tarafından takdir edilen merhum hocama Allah'tan rahmet, kederli ailesine, eğitim camiamıza ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde dün Aşık Seyrani Caddesi'nde Gökhan T'nin kullandığı 38 E 4691 plakalı otomobil, Fadime D. idaresindeki 34 BZA 757 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Kadir Yağlıoğlu hayatını kaybetmiş, biri öğretmen 2 kişi yaralanmıştı.