Üye Girişi
Trafik levhalarını çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Trafik levhalarını çalan 2 şüpheli yakalandı

03.02.2022 13:56

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri, hurdacı gibi dolaşıp trafik levhalarını çalan iki zanlıyı gözaltına aldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri, hurdacı gibi dolaşıp trafik levhalarını çalan iki zanlıyı gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçatepe Mahallesi'nde şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Aracın kasasında trafik yön levhalarının olduğunu gören ekipler, M.G. ve Ö.S'yi gözaltına aldı.

Ele geçirilen 20 yön levhasının, kazalara engel olunması için Karayollarının uygun gördüğü noktalara belediye ekiplerince monte edildiği belirlendi.

Şüphelilerin, dikkati çekmemek için bölgede hurdacı gibi dolaştıkları öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Trafik levhalarını çalan 2 şüpheli yakalandı
Trafik levhalarını çalan 2 şüpheli yakalandı
Trafik levhalarını çalan 2 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik levhalarını çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:18 Mahkum dizisinde bugün neler olacak? Fırat Nazlı'yı koruyabilecek midir?
14:13 France 24'ten dikkat çeken analiz: Ukrayna-Rusya krizini çözerse NATO'daki gücü daha da artar
14:10 Burcu Kıratlı'nın davasında sanık beraat etti
14:07 Babasını öldüren cani evladın hedefinde annesi varmış: Evden kaçarak canını kurtardı
14:00 Semih Kaya Galatasaray'a dönüyor
13:54 Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
13:51 Ece Erken'in yakın arkadaşı son durumunu paylaştı: Tuvalete düşürdüğü ilaçları içiyor
13:47 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tepki: Süleymaniye Camii'ne yapılan zulümdür
13:44 Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak
13:44 İşkence ettikleri 5 yaşındaki Eymen'i öldürüp tandıra atmışlardı! Dava sil baştan!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 14:36:20. #1.11#
SON DAKİKA: Trafik levhalarını çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement