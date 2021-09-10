Kayseri'de trafik polisleri denetim yaptı - Son Dakika

Denetimlerde, kırmızı ışık kuralını ihlal eden, seyir halinde cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla kentte araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim gerçekleştiril.

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