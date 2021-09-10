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Kayseri'de trafik polisleri denetim yaptı - Son Dakika

Kayseri'de trafik polisleri denetim yaptı

10.09.2021 16:03
Kayseri'de trafik polisleri denetim yaptı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetiminde kurallarına uymayan sürücülere ceza yazdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetiminde kurallarına uymayan sürücülere ceza yazdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla kentte araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim gerçekleştiril.

Denetimlerde, kırmızı ışık kuralını ihlal eden, seyir halinde cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Tragger, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de trafik polisleri denetim yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de trafik polisleri denetim yaptı - Son Dakika
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