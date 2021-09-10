Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetiminde kurallarına uymayan sürücülere ceza yazdı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla kentte araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim gerçekleştiril.
Denetimlerde, kırmızı ışık kuralını ihlal eden, seyir halinde cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza uygulandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de trafik polisleri denetim yaptı - Son Dakika