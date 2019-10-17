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Kayseri'de trafik uygulamaları

32 dakika önce

Kayseri'de polis ekiplerinin eylül ayında yaptığı denetimlerde 20 bin 837 sürücüye trafik cezası uygulandı.

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Kayseri'de polis ekiplerinin eylül ayında yaptığı denetimlerde 20 bin 837 sürücüye trafik cezası uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince geçen ay kent genelinde yapılan uygulamalarda kontrol edilen 86 bin 935 araçtan, 20 bin 837'sinin sürücüsüne idari para cezası kesildi.


Alkollü araç kullanan ve 100 ceza puanını dolduran 215 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulan uygulamalarda, bin 133 araç da trafikten men edildi.

Eylül ayında meydana gelen 654 kazada ise 501 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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