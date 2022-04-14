KAYSERİ'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI 3 YARALI - Son Dakika

KAYSERİ'de, yol verme nedeniyle iki grup arasında trafikte çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, 1 kişi de darbedildi.

Olay, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma yol üzerinde bulunan bir işletmede devam etti. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan B. ve Mehmet Ö. bıçakla yaralanırken, Yaşar T. ise darbedildi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis, olaya karıştığı belirlenen Murat Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.