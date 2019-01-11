Kayseri'de Trafoda Akıma Kapılan Şüpheli Ağır Yaralandı

Kayseri'de hırsızlık için trafoya girdiği öne sürülen şüpheli, ağır yaralandı.

Kayseri'de hırsızlık için trafoya girdiği öne sürülen şüpheli, ağır yaralandı.



Gültepe Mahallesi'nde trafodan elektrik kablosu çalmak istediği iddia edilen ve kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, akıma kapıldı. Ağır yaralanan şüpheli, gürültüyü duyanların çağırdığı 112 Acil Servis ekibince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan olay nedeniyle ilçenin büyük bir bölümünde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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