Kayseri'de Trafoda Akıma Kapılan Şüpheli Ağır Yaralandı
1 saat önce
Kayseri'de hırsızlık için trafoya girdiği öne sürülen şüpheli, ağır yaralandı.
Kayseri'de hırsızlık için trafoya girdiği öne sürülen şüpheli, ağır yaralandı.
Gültepe Mahallesi'nde trafodan elektrik kablosu çalmak istediği iddia edilen ve kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, akıma kapıldı. Ağır yaralanan şüpheli, gürültüyü duyanların çağırdığı 112 Acil Servis ekibince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan olay nedeniyle ilçenin büyük bir bölümünde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:25 Kaynak: AA
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
Son Dakika! Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi
Son Dakika! İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi
Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?