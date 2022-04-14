Kayseri'de tramvayda bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de tramvayda bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

14.04.2022 18:53
Kayseri'de tramvayda bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kayseri'de tramvayda bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de tramvayda bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Aşık Veysel Bulvarı'nda seyir halinde olan tramvayda, kimliği belirlenemeyen bir kişi Levent G'yi (44) bacağından bıçakladı.

Şüpheli bu sırada durakta yolcu almak için duran tramvaydan inerek kaçtı.

Yeniden hareket eden tramvaydaki yaralı, ihbar üzerine iki durak sonra gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de tramvayda bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kayseri'de tramvayda bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Saldırı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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