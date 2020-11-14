Kayseri'de trenin çarptığı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de trenin çarpması sonucu yaralanan köpek tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayarak, Oymaağaç Mahallesi'ndeki tren raylarında yaralı köpek olduğu ihbarında bulundu.
Vatandaşların da yardımıyla yaralı köpek, belediyeye ait Küçük Dostlar Ambulansı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na kaldırıldı.
Yaralı köpek burada tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
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