Kayseri'de Tüfekle Vurulan Genç Yaralandı
47 dakika önce
KAYSERİ'de Mehmet Can Kuru (19), oturduğu apartmanın önünde tüfekle sol ayağından vuruldu.
KAYSERİ'de Mehmet Can
Kuru (19), oturduğu apartmanın önünde tüfekle sol ayağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Kuru, kazayla kendini vurduğunu iddia etti.
Olay, sabah saatlerinde merkez Kocasinan
ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi
Çoruh Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Can Kuru, oturduğu apartmanın önünde av tüfeğiyle sol ayağından vuruldu. Yaralanan Kuru, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kuru, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Kayseri Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi.
Polise verdiği ilk ifadesinde Kuru, kendisine ait olduğunu söylediği tüfek elindeyken kazayla ateş aldığını ve ayağından yaralandığı iddia etti.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:28 Kaynak: DHA
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