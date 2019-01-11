Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Tüm Amatör Maçlar Ertelendi

Kayseri'de Tüm Amatör Maçlar Ertelendi

1 saat önce

Kayseri'de 12-13 Ocak tarihlerinde oynanması gereken amatör müsabakalar ileri bir tarihe ertelendi.

Kayseri'de Tüm Amatör Maçlar Ertelendi, System.String[]
Kayseri'de 12-13 Ocak tarihlerinde oynanması gereken amatör müsabakalar ileri bir tarihe ertelendi.

Havaların soğuk olması ve sahaların karla kaplı olması nedeniyle Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar kaydırılarak bir sonraki hafta ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilciliğinin yaptığı açıklamada, "12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Kayseri ve ilçelerinden oynanacak olan futbol il temsilciliğimizin programında bulunan tüm amatör futbol müsabakaları havaların soğuk olması sahaların temizlenme imkanı olmaması nedeniyle futbol il tertip komitemizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kaydırılarak bir sonraki haftaya ertelenmiştir. Spor kamuoyunun ve basınımızın bilgilerine arz olunur" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Futbol, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı! Ünlü Tenisçi Andy Murray, Sakatlıkları Nedeniyle Tenisi Bırakıyor

Eski Galatasaraylı Semih Kaya, Lüks Arabasıyla Direğe Çarptı Kars'ta Vatandaşların Saçları ve Sakalları Buz Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:33:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Tüm Amatör Maçlar Ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]