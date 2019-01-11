Kayseri'de Tüm Amatör Maçlar Ertelendi
1 saat önce
Kayseri'de 12-13 Ocak tarihlerinde oynanması gereken amatör müsabakalar ileri bir tarihe ertelendi.
Kayseri
'de 12-13 Ocak tarihlerinde oynanması gereken amatör müsabakalar ileri bir tarihe ertelendi.
Havaların soğuk olması ve sahaların karla kaplı olması nedeniyle Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol
İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar kaydırılarak bir sonraki hafta ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilciliğinin yaptığı açıklamada, "12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Kayseri ve ilçelerinden oynanacak olan futbol il temsilciliğimizin programında bulunan tüm amatör futbol müsabakaları havaların soğuk olması sahaların temizlenme imkanı olmaması nedeniyle futbol il tertip komitemizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kaydırılarak bir sonraki haftaya ertelenmiştir. Spor kamuoyunun ve basınımızın bilgilerine arz olunur" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
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