Kayseri'de tüm amatör maçlar ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri'de tüm amatör maçlar ertelendi - Son Dakika Spor

Kayseri'de tüm amatör maçlar ertelendi

6 saat önce

Kayseri'de 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde oynanması gereken amatör müsabakalar kaydırılarak ertelendiHavaların soğuk olması ve sahaların karla kaplı olması nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar...

Kayseri'de tüm amatör maçlar ertelendi, System.String[]

Kayseri'de 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde oynanması gereken amatör müsabakalar kaydırılarak ertelendi


Havaların soğuk olması ve sahaların karla kaplı olması nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar kaydırılarak bir sonraki hafta ertelendi. 01-02 Şubat 2020 tarihinde oynanması gereken amatör müsabakalar geçtiğimiz hata ertelenmişti. Üst üste Kayseri iki haftadır amatör müsabakalar kar yağışı nedeni ile oynanmıyor Kayseri Futbol İl Temsilciliğinin yaptığı açıklamada, "08-09 Şubat 2020 Cumartesi ve Pazar günleri oynanması gereken Kayseri Amatör Futbol maçlar kar yağışı nedeniyle kaydırılarak iptal edilmiştir. Tüm ilgili takımlara ve sporseverlere önemle duyurulur" ifadesine yer verildi. - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

500 bin TL ödülle aranan teröristin öldürüldükten sonraki görüntüleri çıktı
Türkiye'ye yapılan siber saldırıları anlık olarak tespit edip bertaraf eden kurumun açılışını Erdoğan yapacak Bursa'da mağaza açılışı nedeniyle yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi

Son Dakika Haberleri
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle gündeme gelen Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor
13:41 Cem Karaca'nın son gözlüğü Kıraç'a hediye edildi
13:00 YouTuber Oğuzhan Uğur, Survivor'da sunuculuk yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 15:35:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de tüm amatör maçlar ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]