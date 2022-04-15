Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı

15.04.2022 15:54
Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı

Kayseri'de Turizm Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kayseri'de Turizm Haftası, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve turizmcilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Dursun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Dursun ve turizmciler, buradaki törenden sonra Kayseri Kalesi içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesi'ndeki "Kültepe'de Yeni Keşifler" sergisinin açılışına katıldı.

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Cumhuriyet Meydanı, Turizm Haftası, Kayseri, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika
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