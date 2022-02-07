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Kayseri'de Türk halk müziği ve tasavvuf müziği konserleri düzenlenecek - Son Dakika

Kayseri'de Türk halk müziği ve tasavvuf müziği konserleri düzenlenecek

07.02.2022 16:47
Kayseri'de Türk halk müziği ve tasavvuf müziği konserleri düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi tarafından konser programları tertip edilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi tarafından konser programları tertip edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye konservutavarınca "Türk Halk Müziği Türkü Dağarcığı Konseri" gerçekleştirilecek.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 19 Şubat Cumartesi saat 19.00'da düzenlenecek konserde, birbirinden güzel türküler, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Namık Kemal Bilgin'in şefliğinde yankılanacak.

Vatandaşları konsere davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Türkü bizim en köklü, en güzel değerlerimizden biri. Bu alanda çok değerli sanatçılar yetiştirdik. Birçok kıymetli sanatçımızı da ebediyete uğurladık ne yazık ki. Vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Türkü gibi yüreklere dokunan bir sanatımız var ve bu değere sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Konservatuarımızla da bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Talas Belediyesi tarafından düzenlenecek "Gül Kokulu Naatlar" programı ile sanatseverler tasavvuf müziğin örnekleriyle buluşturulacak.

Tasavvuf müziğin temsilcileri Halil Necipoğlu ve Nurullah Genç'in katılacağı program, Erciyes Kültür Merkezi'nde 13 Şubat Pazar saat 20.00'de başlayacak.

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Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği, Talas Belediyesi, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Türk halk müziği ve tasavvuf müziği konserleri düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Türk halk müziği ve tasavvuf müziği konserleri düzenlenecek - Son Dakika
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