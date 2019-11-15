Son Dakika Haberleri: Kayseri'de "Türkiye - AB İlişkilerinde Yeni Gündem" toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Türkiye - AB İlişkilerinde Yeni Gündem' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de "Türkiye - AB İlişkilerinde Yeni Gündem" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kayseri'de Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), İktisadi Kalkınma Vakfı ile AB ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) tarafından "Türkiye - AB İlişkilerinde Yeni Gündemi" konulu toplantı düzenlendi.

Kayseri'de

Kayseri'de Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), İktisadi Kalkınma Vakfı ile AB ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) tarafından "Türkiye - AB İlişkilerinde Yeni Gündemi" konulu toplantı düzenlendi.

Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya, KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp, emekli büyükelçi Bozkurt Aran, ABKAD Kurucu Üyesi Tuğrul Arat ile KAYSO üyeleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Sarıalp, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkilerinin 1964 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile başladığını vurgulayarak, bundan sonra da AB ve Türkiye ilişkilerinde kayda değer bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Türkiye'nin her zaman Avrupa Birliği için kilit bir ülke olduğunu ifade eden Sarıalp, şunları kaydetti:

"2015 yılında yapılan AB-Türkiye zirvesinde, ortak çıkarların bulunduğu tüm kilit alanlarda Türkiye ve AB ilişkilerini canlandırma ve derinleştirme kararı alınmıştır.

2016 yılında hem AB içerisinde hem de ülkemizde dengeleri değiştiren pek çok gelişmelere tanık olduk. Bu tarihten itibaren AB ile ilişkilerimiz son derece inişli çıkışlı olmakla birlikte giderek negatif bir havaya bürünmüştür. Türkiye, Avrupa Birliği için kilit bir ülke olmayı her zaman sürdürmüştür ancak vize muafiyeti başta olmak üzere AB ile aramızdaki gümrük birliği anlaşması halen revize edilememiştir.

AB ile ekonomik ilişkilerin karşılıklı çıkarları dengeleyecek bir zemine oturtulması, gümrük birliğinin kapsamının genişletilerek acilen revize edilmesi gerekmektedir."

Emekli büyükelçi Aran ise gümrük birliği anlaşmalarının bazı maddelerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, bu tür toplantıları Kayseri, Sivas, Eskişehir ve Bursa'da yapmayı ön gördüklerini söyledi.

Toplantı, üyeler arası karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Instagram fenomenlerini korkutan algoritma değişikliği
Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:48:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de "Türkiye - AB İlişkilerinde Yeni Gündem" toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]