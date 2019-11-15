Kayseri'de Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), İktisadi Kalkınma Vakfı ile AB ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) tarafından "Türkiye - AB İlişkilerinde Yeni Gündemi" konulu toplantı düzenlendi.

Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya, KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp, emekli büyükelçi Bozkurt Aran, ABKAD Kurucu Üyesi Tuğrul Arat ile KAYSO üyeleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Sarıalp, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkilerinin 1964 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile başladığını vurgulayarak, bundan sonra da AB ve Türkiye ilişkilerinde kayda değer bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Türkiye'nin her zaman Avrupa Birliği için kilit bir ülke olduğunu ifade eden Sarıalp, şunları kaydetti:

"2015 yılında yapılan AB-Türkiye zirvesinde, ortak çıkarların bulunduğu tüm kilit alanlarda Türkiye ve AB ilişkilerini canlandırma ve derinleştirme kararı alınmıştır.

2016 yılında hem AB içerisinde hem de ülkemizde dengeleri değiştiren pek çok gelişmelere tanık olduk. Bu tarihten itibaren AB ile ilişkilerimiz son derece inişli çıkışlı olmakla birlikte giderek negatif bir havaya bürünmüştür. Türkiye, Avrupa Birliği için kilit bir ülke olmayı her zaman sürdürmüştür ancak vize muafiyeti başta olmak üzere AB ile aramızdaki gümrük birliği anlaşması halen revize edilememiştir.

AB ile ekonomik ilişkilerin karşılıklı çıkarları dengeleyecek bir zemine oturtulması, gümrük birliğinin kapsamının genişletilerek acilen revize edilmesi gerekmektedir."

Emekli büyükelçi Aran ise gümrük birliği anlaşmalarının bazı maddelerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, bu tür toplantıları Kayseri, Sivas, Eskişehir ve Bursa'da yapmayı ön gördüklerini söyledi.

Toplantı, üyeler arası karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.