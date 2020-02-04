Kayseri'de tutuklu 4 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de tutuklu 4 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kayseri'de tutuklu 4 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı 'Telegram' programını kullandıkları tespit edilen ve emniyetin operasyonu ile yakalanan tutuklu 4 yabancı uyruklu şahsın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de tutuklu 4 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı 'Telegram' programını kullandıkları tespit edilen ve emniyetin operasyonu ile yakalanan tutuklu 4 yabancı uyruklu şahsın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede tercüman eşliğinde kendini savunan bir sanık ise, "DEAŞ insanları boğazlayınca Amerika'ya hizmet ettiğini anladım" dedi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu Abdullah T., Resul E., İsmail El H., Ahmed M.'nin terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve terör örgütü DEAŞ'ın sürekli kullandığı Telegram programlarını kullandıkları tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bugün Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Abdullah T., Resul E., İsmail El H., Ahmed M. ve sanık avukatları hazır bulundu. Mahkemede yeminli tercüman eşliğinde savunma yapan tutuklu sanık İsmail El H., "Telegram'da haberleri takip ediyordum, onların faaliyetleri ülkemizde olduğu için oradan takip ederdim. Suriye'den gelen bazı insanlar, DEAŞ'ı öve öve bitiremezdi, insanları boğazlayınca DEAŞ'ın Amerika'ya hizmet ettiğini anladım. Türkiye'ye 8 yıl önce geldim, Urfa'dan 2016'da Kayseri'ye geçtim, suçsuzum. 4 çocuğum var, 7 aydır tutukluyum. Türkiye bize iyilik yaptı, DEAŞ ise ülkemizi mahvetti" dedi.


Ahmet M. ise, "Benim akrabalarım DEAŞ'ta öldüler, kaçak yollarla 2013'te Türkiye'ye girdim, Telegram normal bir porgramdı ama DEAŞ'ın da kullandığını biliyordum, yasak ya da suç olduğunu bilmiyordum" diyerek kendini savundu. Tutuklu diğer sanıklar Resul E. ve Abdullah T. de, programı sadece haber okumak için kullandıklarını ve programı kullanmanın suç olduğunu bilmediklerini belirtti.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda verdiği ara kararda eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, tutuklu sanıklardan Resul E.'yi yurt dışı yasağı şartıyla tahliye etti. Heyet, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını hükmetti. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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