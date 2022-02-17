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Kayseri'de tütün kaçakçısı 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de tütün kaçakçısı 2 kişi yakalandı

17.02.2022 16:17
Kayseri'de tütün kaçakçısı 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pınarbaşı ilçesinde yapılan çalışmalarda bir araçta yapılan aramada 400 kilogram kıyılmış tütün, 192 adet sigara basma makinası, 42 adet sigara tabakası ve 554 paket nargile tütün folyosu bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

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İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet, Kayseri, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de tütün kaçakçısı 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de tütün kaçakçısı 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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