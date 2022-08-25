Operasyonda, 22 bin dolu ve 100 bin boş makaron, 35 kilogram tütün, 2 sigara doldurma makinası, başka paketlerden sökülmüş 100 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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