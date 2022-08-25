Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

25.08.2022 20:12
Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kayseri'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 bin dolu ve 100 bin boş makaron, 35 kilogram tütün, 2 sigara doldurma makinası, başka paketlerden sökülmüş 100 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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