Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı

03.09.2022 10:52
Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, H.D'nin kaçak makaron, tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 farklı adresinde ve kullandığı aracında, tütün ve narkotik tespit köpeği eşliğinde yapılan aramada, 28 bin boş, 4 bin 800 dolu makaron, 40 kilogram tütün, makaron doldurmak için kullanılan dijital elektronik makine, 5 adet tütün basım makinesi ve poşet içinde gizlenmiş 285 adet bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen boş makaronların Kayseri Gümrük Müdürlüğüne teslim edileceği, diğer tütün ürünlerinin ise imha edileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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