Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 29 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 29 kişiye işlem yapıldı

23.09.2022 17:06
Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 29 kişiye işlem yapıldı

Kayseri'de üç günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheliye işlem yapıldı, firari 3 hükümlü yakalandı.

Kayseri'de üç günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheliye işlem yapıldı, firari 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında son 3 günde düzenlenen operasyonlarda 5 kilo 356 gram sentetik uyuşturucu, 132 gram esrar, 16,5 gram eroin, 2 uyuşturucu içerikli hap, 2 tabanca ve şarjör, 10 fişek ile 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 29 kişiye uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma suçlamasıyla işlem yapıldı.

Ayrıca, haklarında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü de yakalandı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüphelinden 4'ü tutuklandı Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüphelinden 4'ü tutuklandı
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 29 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:21 Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kazıttı
15:01 Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik
14:56 Gelecek Partisi'nin "başbakanlık bizim hakkımız" çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:06:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 29 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement