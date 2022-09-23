Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 29 kişiye işlem yapıldı

Kayseri'de üç günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheliye işlem yapıldı, firari 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında son 3 günde düzenlenen operasyonlarda 5 kilo 356 gram sentetik uyuşturucu, 132 gram esrar, 16,5 gram eroin, 2 uyuşturucu içerikli hap, 2 tabanca ve şarjör, 10 fişek ile 4 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda, 29 kişiye uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma suçlamasıyla işlem yapıldı.
Ayrıca, haklarında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü de yakalandı.
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